Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ψήφιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα του δημόσιου τομέα, ενώ η ΑΔΕΔΥ δηλώνει ταυτόχρονα αλληλεγγύη στις κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Η απεργία έχει χαρακτήρα πανδημοσιοϋπαλληλικό, με αιτήματα που αφορούν τους μισθούς, το κόστος ζωής και τις δημόσιες δαπάνες.

Τι αναφέρει η ΑΔΕΔΥ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η απόφαση ελήφθη από το 39ο Συνέδριό της, ως αντίδραση στον νέο προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτηρίζει «αντιλαϊκό και φορομπηχτικό». Όπως υποστηρίζει, οι δημόσιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, με τους μισθούς να παραμένουν χαμηλοί και τον 13ο και 14ο μισθό να μην έχουν επανέλθει.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει τη στήριξή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν κοινό αγώνα ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση βασικών αγαθών. Καλεί, μάλιστα, σε μαζική συμμετοχή τόσο στις απεργιακές συγκεντρώσεις όσο και στα αγροτικά μπλόκα.

Κλειστά σχολεία – Συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, όπως ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ. Η Ομοσπονδία διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα λάβουν μέρος στην κινητοποίηση, χαρακτηρίζοντάς τα ανακριβή και παραπλανητικά.

Η ΟΛΜΕ επιβεβαίωσε ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά ή να υπολειτουργήσουν.

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην αυριανή απεργία. Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να γνωστοποιηθούν εντός της ημέρας, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου έχει ήδη προκηρυχθεί στάση εργασίας στα λεωφορεία, από τις 11:00 έως τις 17:00, λόγω εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα τελευταία δρομολόγια πριν τη στάση αναμένεται να εκτελεστούν πριν τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Οι εξελίξεις για τη λειτουργία των ΜΜΜ αναμένονται μέσα στην ημέρα, με τους πολίτες να καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς πριν τις μετακινήσεις τους.

