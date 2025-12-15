Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη διεθνής επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, με επίκεντρο την Ελλάδα και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με τη DEA των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, προχώρησαν σε καίρια χτυπήματα σε οργανωμένο κύκλωμα εισαγωγής κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος ελληνικών συμφερόντων, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα, εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στον Ατλαντικό, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Το πλοίο ρυμουλκείται εδώ και δύο ημέρες από πολεμικό σκάφος της Γαλλίας, ώστε να οδηγηθεί σε ασφαλές λιμάνι και να καταμετρηθεί επίσημα το φορτίο των ναρκωτικών.

Πέντε συλλήψεις στο πλήρωμα

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε μέλη του πληρώματος του σκάφους – τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη μεταφορά της κοκαΐνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον ακριβή ρόλο του καθενός.

Σύλληψη του φερόμενου αρχηγού στην Κατερίνη

Την ίδια ώρα, σε παράλληλη επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης στην Κατερίνη. Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «Έλληνα Εσκομπάρ», γνωστό και με τα προσωνύμια «Αλέκος» ή «Χοντρός», ο οποίος φέρεται να κινούσε τα νήματα της συγκεκριμένης μεταφοράς.

Ο συλληφθείς έχει μακρύ παρελθόν στο διεθνές εμπόριο κοκαΐνης και ήταν γνωστός στις διωκτικές Αρχές εδώ και δεκαετίες. Το 2004 είχε συλληφθεί στη Γερμανία για υπόθεση μεταφοράς άνω των 5 τόνων κοκαΐνης, ενώ σε βάρος του είχαν σχηματιστεί και άλλες δικογραφίες τα επόμενα χρόνια. Το 2015 αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ωστόσο συνελήφθη εκ νέου λίγους μήνες αργότερα, μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου.

Στο στόχαστρο της DEA από το 1999

Ήδη από το 1999, κλιμάκιο της DEA στο Βέλγιο είχε ενημερώσει τις ελληνικές Αρχές ότι ο τότε 36χρονος, μόνιμος κάτοικος Αμβέρσας, εμπλεκόταν σε υποθέσεις διακίνησης κοκαΐνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εταιρείας τροφοδοσίας πλοίων και φέρεται να χρησιμοποιούσε σκάφη για τη μεταφορά πακέτων κοκαΐνης από εμπορικά πλοία στο λιμάνι της Αμβέρσας.

Παράλληλα, εμφανιζόταν να διαθέτει μεγάλα χρηματικά ποσά από τυχερά παιχνίδια, γεγονός που οδήγησε στη σύνταξη δικογραφιών για ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ, μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση με σημαντικές διεθνείς διαστάσεις, ενώ αναμένονται εξελίξεις μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ναρκωτικών και την ανάλυση των στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί. Η δικογραφία αναμένεται να είναι εκτενής, με το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων να παραμένει ανοιχτό.







