Αχαΐα: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο 76χρονου που βρέθηκε στην άκρη του δρόμου

Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου που συνδέει τον Άραξο με την περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν την αστυνομία για την παρουσία σορού στο οδόστρωμα. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι επρόκειτο για άνδρα περίπου 70 ετών, ωστόσο από τα νεότερα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο νεκρός ήταν περίπου 76 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος βρέθηκε με τραύματα στο σώμα του, γεγονός που έχει εντείνει το μυστήριο γύρω από τον θάνατό του. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν προσεκτικά την προέλευση των χτυπημάτων, χωρίς να αποκλείουν κανένα σενάριο σε αυτή τη φάση.

Ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι ο ηλικιωμένος να παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες πιθανές αιτίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα τραύματα.

Καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και στον χρόνο που αυτός επήλθε. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και σε πλήρη εξέλιξη.

