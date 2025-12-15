Μετρό: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω εργασιών για δύο ημέρες - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Για ακόμη δύο ημέρες παρατείνονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος» της Γραμμής 2 του μετρό, γεγονός που φέρνει αλλαγές στη λειτουργία συγκεκριμένων σταθμών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο ωράριο.

Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 «Ανθούπολη – Ελληνικό» θα πραγματοποιείται μόνο στα τμήματα:

- Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ

- Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος

Τα τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι τελευταίοι συρμοί που θα εξυπηρετήσουν τους επιβάτες πριν από το κλείσιμο των τριών σταθμών θα αναχωρήσουν ως εξής:

- από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40

- από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44

- από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51

- από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45

- από Άγιο Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50

- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47

- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48

Εξυπηρέτηση με λεωφορεία

Για τη μετακίνηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, τίθεται σε λειτουργία η προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 με την ονομασία «Φιξ – Αγ. Δημήτριος».

Η συγκεκριμένη γραμμή θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη, με αφετηρία και τερματισμό τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από τον σταθμό μετρό «Συγγρού Φιξ», επί της λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο ωράριο και τις εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς.

