Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα που ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Αλέξης Τσικόπουλος, έδωσε για τελευταία φορά σημεία ζωής. Από τότε, τα ίχνη του χάθηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Το επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται στον δήμο Αποκορώνου, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε μαρτυρία πολίτη, μετά την έκδοση Silver Alert, ότι είδε τον 33χρονο να περπατά στην παραλία των Καλυβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη neakriti, από το μεσημέρι του Σαββάτου οι δυνάμεις της αστυνομίας και της ΕΜΑΚ μετέφεραν το βάρος των ερευνών στο νότιο τμήμα του δήμου Αποκορώνου, αφού εξαντλήθηκαν όλα τα πιθανά σημεία αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή των Καλυβών. Η συγκεκριμένη μαρτυρία αναπτέρωσε τις ελπίδες της οικογένειας ότι ο Αλέξης βρίσκεται ακόμη στη ζωή.

Το αυτοκίνητο και το τελευταίο στίγμα

Όπως έχει γίνει γνωστό, το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 33χρονου εντοπίστηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου, μία ημέρα αργότερα, βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Το όχημα εντοπίστηκε σε αδιέξοδο στο χωριό Φρες και είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης.

Η αγωνία του πατέρα

Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού, Γιώργος Τσικόπουλος, μιλώντας για την εξαφάνιση του γιου του, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αλέξης είναι ζωντανός, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί κάποιο άλλο ενδεχόμενο.

Όπως ανέφερε, η τελευταία επικοινωνία τους έγινε την Κυριακή, όταν ο 33χρονος τού ζήτησε να τον επισκεφθεί. «Με ζήτησε στις 4 το απόγευμα. Τον πήρα στις 11 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη και δεν μου απάντησε. Έκλεισε το τηλέφωνό του και από τότε αγνοείται», δήλωσε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο γιος του το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα, ενώ όταν του είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν ήταν καλά, του είχε προτείνει να κάνει μια μικρή βόλτα με το αυτοκίνητο προς το Ρέθυμνο ή τα Χανιά.

«Δεν ήξερα τι σκεφτόταν. Δεν θέλω να πιστέψω να πάει στο κακό, αλλά δεν το αποκλείω κι αυτό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει ακόμη δύο περιστατικά όπου ο γιος του είχε χαθεί για μικρό χρονικό διάστημα, μία φορά κατά την επιστροφή του από την Κρήτη με πλοίο και μία ακόμη στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλευρό του οι συνάδελφοί του

Την αγωνία τους εκφράζουν και οι συνάδελφοί του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για έναν νέο επιστήμονα με εξαιρετική πορεία και ήθος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Δημήτρης Φλυτζανής, δήλωσε:

«Και ως άνθρωποι και ως σύλλογος και ως συνάδελφοι, θέλουμε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι ο Αλέξης θα βρεθεί σύντομα. Πρόκειται για έναν αγαπητό συνάδελφο και έναν νέο εξαίρετο επιστήμονα».

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του 33χρονου περιμένουν με αγωνία οποιοδήποτε νέο στοιχείο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Ένταση σε αστυνομικό έλεγχο αγροτών – Αγρότης υπέστη έμφραγμα στα Πράσινα Φανάρια