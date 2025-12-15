# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η εθνική οδός στη Νίκαια, συγκέντρωση στην πλατεία της Λάρισας

Κλειστή παραμένει και σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες της Θεσσαλίας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στο σημείο.

Στο οδόστρωμα έχουν παραταχθεί αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Η διέλευση των οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε συζήτηση με την κυβέρνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά πάνω στα συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν κατατεθεί και όχι σε γενικό ή αόριστο πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν προγραμματίσει για σήμερα κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Αφορμή αποτελεί η εκδίκαση υπόθεσης αγροτών που διώκονται για τα επεισόδια των πρώτων ημερών των μπλόκων, με τους συναδέλφους τους να δηλώνουν τη στήριξή τους και να καταγγέλλουν τις δικαστικές διώξεις.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από όλη τη χώρα, αποφασίστηκε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση.

