Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Όλα τα αιτήματα και οι επόμενες κινήσεις

Οι αγρότες, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Απορρίπτουν την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ζητώντας πρώτα συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.

Κύρια σημεία

Άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό: Οι αγρότες τονίζουν ότι «διάλογος χωρίς δεσμεύσεις δεν έχει νόημα».

Θέση κυβέρνησης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι «διάλογος με τελεσίγραφα δεν γίνεται» και κρατά ανοιχτή την πόρτα για συνάντηση, εντός των δημοσιονομικών και ευρωπαϊκών ορίων.

Μπλόκα σε όλη τη χώρα: Εθνικές οδοί (Θήβα, Νίκαια, Μάλγαρα κ.ά.) και τελωνεία (Προμαχώνας, Ευζώνων, Κήπων κ.λπ.) με μεγάλες ουρές φορτηγών.

Συμμετοχή σε απεργία: Την Τρίτη οι αγρότες θα συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ.



Βασικά αιτήματα αγροτών

Αφορολόγητο πετρέλαιο και αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά/kWh.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής.

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα με τιμές κάτω του κόστους.

Πάγωμα και ρύθμιση οφειλών (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ).

Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ για 100% αποζημιώσεις.

Αντίθεση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και απόδοση ευθυνών για το σκάνδαλο επιδοτήσεων.

Αιτήματα κτηνοτρόφων (ενδεικτικά)

Εμβολιασμοί αντί για θανατώσεις ζώων.

Πλήρεις αποζημιώσεις πραγματικής αξίας και χαμένου εισοδήματος.

Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών και πάγωμα υποχρεώσεων.

Αιτήματα μελισσοκόμων (ενδεικτικά)

Ελεύθερη πρόσβαση σε δάση και διεύρυνση ωραρίων.

Ισότιμη ένταξη στην ΚΑΠ και επενδυτικά προγράμματα.

Αναπλήρωση εισοδήματος 20€/κυψέλη.



Παρέμβαση παραγωγικών φορέων

ΣΕΒΕ, ΣΒΕ και επιμελητήρια καλούν τους αγρότες να επιστρέψουν στον θεσμικό διάλογο, προειδοποιώντας ότι η αποχή έχει οικονομικό και εθνικό κόστος.

Συμπέρασμα: Η ένταση κλιμακώνεται, τα μπλόκα παραμένουν, και το χάσμα κυβέρνησης–αγροτών βαθαίνει, με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κόστος παραγωγής να βρίσκονται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Ξυλοδαρμός διανομέα στον Πειραιά έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα