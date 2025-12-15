Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος άνδρας που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε επιτεθεί και ξυλοκοπήσει γιατρό μέσα στο Νοσοκομείο Αιγίου, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο θάνατός του σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του. Οι συγγενείς του επιχείρησαν να τον επαναφέρουν και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του κατά την άφιξή του.

Λίγο αργότερα, συγγενικά του πρόσωπα κινήθηκαν απειλητικά προς τον γιατρό που είχε δεχθεί την επίθεση, κατηγορώντας τον ότι ευθύνεται για τον θάνατο του 44χρονου. Η ένταση εκτονώθηκε με την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας, η οποία κλήθηκε στο σημείο.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το χρονικό της επίθεσης στο νοσοκομείο

Το αρχικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος, γνωστός στις Αρχές, προσήλθε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Αιγίου για πρόβλημα στο πόδι του, χωρίς να φέρεται να έχει κάποια άλλη σοβαρή πάθηση.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, προκλήθηκε έντονη λογομαχία με τον γιατρό σχετικά με τη θεραπεία που του προτάθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε αιφνιδιαστικά, με τον ασθενή να φέρεται να επιτίθεται στον γιατρό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν του αρέσει η μούρη του».

Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός μέσα στο εξεταστήριο, με τον γιατρό να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και να παραμένει αιμόφυρτος στο χώρο. Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα, σχηματίστηκε δικογραφία, ωστόσο ο δράστης είχε ήδη διαφύγει και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες ανέφεραν ότι κρυβόταν για να αποφύγει τη σύλληψη.

Δραματική εξέλιξη

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν ο 44χρονος, αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους, επέστρεψε στο Νοσοκομείο Αιγίου. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και κατέληξε λίγο αργότερα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

