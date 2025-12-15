Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και σε ένδειξη στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία υπηρεσιών και μετακινήσεων, με σχολεία, δήμους και περιφέρειες να «κατεβάζουν ρολά».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην απεργία συμμετέχουν:

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά

Εργαζόμενοι στους δήμους και τις περιφέρειες, επηρεάζοντας διοικητικές υπηρεσίες και κοινωνικές δομές

Δημόσιοι υπάλληλοι, έπειτα από αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων

Σωματεία και φορείς του ιδιωτικού τομέα που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις

Οι απεργοί διαμαρτύρονται για τον νέο προϋπολογισμό, κάνοντας λόγο για περαιτέρω επιβάρυνση των εργαζομένων και ανεπαρκή μέτρα στήριξης, ενώ δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις με μπλόκα και διαμαρτυρίες.

Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αλλαγές αναμένονται και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς εργαζόμενοι σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικό και τραμ έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στην απεργία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες:

Τα ΜΜΜ ενδέχεται να κινηθούν με περιορισμένο ωράριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών προς και από τις απεργιακές συγκεντρώσεις

Δεν αποκλείονται στάσεις εργασίας σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τα σωματεία των εργαζομένων για τα ακριβή δρομολόγια

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται έγκαιρα πριν τις μετακινήσεις τους, καθώς το απεργιακό σκηνικό ενδέχεται να διαφοροποιηθεί έως και την τελευταία στιγμή.

Σημειώνεται πως, ανεξάρτητα από την απεργία της Τρίτης, σε στάση εργασίας θα προχωρήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής. Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Συγκεντρώσεις και πορείες

Στο πλαίσιο της απεργίας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, με κεντρικό αίτημα την απόσυρση πολιτικών που –όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές– επιβαρύνουν εργαζόμενους, συνταξιούχους και αγρότες.

Η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου αναμένεται να είναι ημέρα γενικευμένων κινητοποιήσεων, με έντονο απεργιακό παλμό και σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και στις μετακινήσεις.

