# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση Τζόκερ υπ’ αριθμόν 3001 του ΟΠΑΠ, με το παιχνίδι να μοίραζε στην 1η κατηγορία τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι:
2, 6, 11, 39, 40 και Τζόκερ: 11.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σημειώθηκε νέο τζακ ποτ στις δύο πρώτες κατηγορίες. Έτσι, στην επόμενη κλήρωση, που θα γίνει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η 1η κατηγορία θα μοιράσει 4,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε ακόμα: Αθήνα: Συνελήφθη 20χρονος με καλάσνικοφ σε βαλίτσα μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Ανοικτά σήμερα Κυριακή
Οικονομία

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Ανοικτά σήμερα Κυριακή

Ανθρωποκυνηγητό για τον ένοπλο μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ – Δύο νεκροί
Κόσμος

Ανθρωποκυνηγητό για τον ένοπλο μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ – Δύο νεκροί

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Τα αιτήματά τους
Πολιτική

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Τα αιτήματά τους

Ξυλοδαρμός διανομέα στον Πειραιά έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα
Κοινωνία

Ξυλοδαρμός διανομέα στον Πειραιά έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα

Μενίδι: Αιματηρή συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών – Ένας τραυματίας
Κοινωνία

Μενίδι: Αιματηρή συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών – Ένας τραυματίας