Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση Τζόκερ υπ’ αριθμόν 3001 του ΟΠΑΠ, με το παιχνίδι να μοίραζε στην 1η κατηγορία τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι:

2, 6, 11, 39, 40 και Τζόκερ: 11.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σημειώθηκε νέο τζακ ποτ στις δύο πρώτες κατηγορίες. Έτσι, στην επόμενη κλήρωση, που θα γίνει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η 1η κατηγορία θα μοιράσει 4,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

