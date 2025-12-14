Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο

Η νέα σειρά μυθοπλασίας «Ριφιφί» της COSMOTE TV, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, δεν βασίζεται απλώς σε ένα σενάριο υψηλής έντασης. Η έμπνευσή της προέρχεται από μία από τις πιο μυστηριώδεις και εντυπωσιακές ληστείες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα – το λεγόμενο «ριφιφί του αιώνα», μια υπόθεση που παραμένει άλυτη περισσότερα από 30 χρόνια μετά.

Η ληστεία που πάγωσε την Αθήνα

Το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου 1992, οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εργασίας στην οδό Καλλιρρόης, στο Νέο Κόσμο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρωτοφανές θέαμα. Οι θυρίδες του υποκαταστήματος είχαν παραβιαστεί. Συνολικά 301 θυρίδες είχαν αδειάσει, με τη συνολική λεία να υπολογίζεται τότε σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δραχμές – ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αν ληφθεί υπόψη και η πραγματική αξία των αντικειμένων που φυλάσσονταν εκεί.

Κοσμήματα, μετρητά, πολύτιμα έγγραφα και αντικείμενα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας είχαν κάνει «φτερά», χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Ένα τούνελ κάτω από την πόλη

Αυτό που έκανε τη ληστεία θρυλική δεν ήταν μόνο το μέγεθος της λείας, αλλά ο τρόπος εκτέλεσης. Οι δράστες είχαν σκάψει επί μήνες ένα υπόγειο τούνελ μήκους περίπου 23 μέτρων, το οποίο ξεκινούσε από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στη σκεπασμένη κοίτη του Ιλισού και κατέληγε ακριβώς κάτω από το υπόγειο της τράπεζας.

Το έργο θύμιζε επαγγελματική υπόγεια κατασκευή: κομπρεσέρ, ράγες και αυτοσχέδιο βαγονέτο χρησιμοποιήθηκαν για τη μετακίνηση ανθρώπων και υλικών. Όλα έγιναν σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Οι ληστές μπήκαν στον χώρο των θυρίδων πιθανότατα το διάστημα μεταξύ 19 και 20 Δεκεμβρίου, έδρασαν με απόλυτη μεθοδικότητα και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους ελάχιστα ίχνη.

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Οι Αρχές μίλησαν για άτομα με τεχνικές γνώσεις, άρτιο σχεδιασμό και απόλυτη ψυχραιμία. Ακούστηκαν σενάρια για οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και για τρομοκρατικές οργανώσεις της εποχής. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν συνελήφθη ποτέ και η υπόθεση πέρασε σταδιακά στη σφαίρα του μύθου.

Ακόμη και σήμερα, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο:

ποιοι ήταν οι δράστες και πώς κατάφεραν να χαθούν χωρίς να αφήσουν ίχνος;

Από την πραγματικότητα στη μυθοπλασία

Αυτή ακριβώς η σκοτεινή, ανοιχτή ιστορία αποτέλεσε τη βάση για τη σειρά «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Η τηλεοπτική μεταφορά δεν επιχειρεί να δώσει λύση στο μυστήριο, αλλά χρησιμοποιεί τα πραγματικά γεγονότα ως αφετηρία για να αφηγηθεί μια ιστορία ανθρώπων, επιλογών και συνεπειών.

Η ληστεία του 1992 είχε όλα τα στοιχεία κινηματογραφικού σεναρίου. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η ιστορία της βρίσκει τον δρόμο της στη μικρή οθόνη, υπενθυμίζοντας πως ορισμένα εγκλήματα δεν εξιχνιάζονται ποτέ — αλλά συνεχίζουν να μας συναρπάζουν.

