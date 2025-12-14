Συνέλαβε 15 παρκαδόρους και οκτώ προσωρινά υπευθύνους για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιων χώρων στην Αθήνα

Σε εκτεταμένους ελέγχους για την παράνομη δέσμευση δημόσιων χώρων προχώρησε η Τροχαία στην Αθήνα, οδηγώντας σε 23 συλλήψεις μέσα σε μόλις δύο ημέρες, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου. Οι επιχειρήσεις στόχευαν πρακτικές παράνομης στάθμευσης που συνδέονται κυρίως με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία καταλάμβαναν πεζοδρόμια και οδοστρώματα για την εξυπηρέτηση πελατών τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν συνολικά 15 παρκαδόροι, οι οποίοι λειτουργούσαν χωρίς άδεια, καθώς και οκτώ άτομα που εμφανίζονταν ως προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, παραβίαση της νομοθεσίας περί στάθμευσης και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος λειτουργίας του παράνομου κυκλώματος. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι παρκαδόροι χρησιμοποιούσαν αριθμημένα αποκόμματα, τα οποία παρέδιδαν στους οδηγούς ως δήθεν «αποδεικτικό» στάθμευσης. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούσαν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δραστηριότητά τους, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για αυθαίρετη δέσμευση δημόσιου χώρου, χωρίς καμία άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας, όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένο φαινόμενο παράνομου παρκαρίσματος, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Εκτός από τις συλλήψεις, βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρέθηκαν αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για τη δέσμευση θέσεων, όπως κώνοι, πινακίδες και αυτοσχέδια εμπόδια.

Η Τροχαία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, καθώς η παράνομη κατάληψη δημόσιων χώρων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να μην ενισχύουν τέτοιες πρακτικές και να καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές.

