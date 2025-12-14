Σε βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία, το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου.

Η ανήλικη βρισκόταν με φίλους της και, την ώρα που έπαιζαν, παραπάτησε προσπαθώντας να κρυφτεί, με αποτέλεσμα να πέσει σε πηγάδι βάθους 12 μέτρων. Στο εσωτερικό του υπήρχε νερό σε βάθος περίπου 10 μέτρων, γεγονός που έκανε τον εγκλωβισμό ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Για περίπου 50 λεπτά, το παιδί κατάφερε να παραμείνει στην επιφάνεια, πιασμένο από τα τοιχώματα του πηγαδιού, μέχρι να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι φίλοι της ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στο βίντεο καταγράφεται η προσπάθεια των πυροσβεστών να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια την 13χρονη. Ο πυροσβέστης που συμμετείχε στη διάσωση δήλωσε ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση από τη στιγμή της ενημέρωσης και ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρόνο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του παιδιού αμέσως μετά τη διάσωση. Όπως ανέφερε ο πυροσβέστης, τα πρώτα της λόγια ήταν να ζητήσει να καλέσουν την Πυροσβεστική, χωρίς αρχικά να αντιλαμβάνεται ότι οι διασώστες που βρίσκονταν δίπλα της ήταν ήδη εκεί.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας συμπτώματα υποθερμίας. Σύμφωνα με τους γονείς της, είναι καλά στην υγεία της και δεν έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, ωστόσο παραμένει σοκαρισμένη από την περιπέτεια που έζησε.

