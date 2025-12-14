Περιστέρι: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη του υπευθύνου κλαμπ

Σοβαρό περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Περιστέρι, στην περιοχή του Μπουρναζίου, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν σε νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, όπου κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στη Νέα Ιωνία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την ίδια ώρα, ακόμη ένας νεαρός, ηλικίας 18 ετών, που βρισκόταν στο ίδιο κατάστημα, μεταφέρθηκε επίσης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Σωτηρία», παρουσιάζοντας αντίστοιχα συμπτώματα μέθης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και μετέβη στο νυχτερινό κέντρο, όπου προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου προσωρινά υπεύθυνου του καταστήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και για παράβαση του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

