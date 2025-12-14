Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12) στη Λαμία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τη 01:00 στην οδό Αβέρωφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν με ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι, εταιρείας που δραστηριοποιείται το τελευταίο διάστημα στην πόλη, χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος.

Κατά την πορεία του, φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του πατινιού, να προσκρούσει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 15χρονο στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του κρίθηκε ελαφρύς και, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες εξετάσεις, του δόθηκε εξιτήριο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Τροχαία Λαμίας, η οποία ανέλαβε την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

