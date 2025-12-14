Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο 44χρονος μποξέρ Περικλής Νικολάου, ο οποίος την Παρασκευή είχε επιτεθεί με γροθιά σε ορθοπεδικό γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου και είχε αποχωρήσει από τον χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από οικεία του πρόσωπα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του.

Το επεισόδιο που προηγήθηκε είχε σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος είχε προσέλθει στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, φέρεται να διαφώνησε έντονα με τον ορθοπεδικό γιατρό Παναγιώτη Σαμαρά σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματός του. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο μποξέρ να επιτεθεί στον γιατρό και να τον χτυπήσει με γροθιά.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία. Ωστόσο, ο 44χρονος είχε ήδη φύγει από το νοσοκομείο, προκειμένου –σύμφωνα με τις πληροφορίες– να μην συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Έκτοτε αναζητούνταν από τις Αρχές, ενώ φέρεται να παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες.

Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

