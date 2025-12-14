Λίστα με τα 14 επίσημα αιτήματά τους απέστειλαν το απόγευμα της Κυριακής οι αγρότες προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια Λάρισας.

Στο κείμενο που κοινοποιήθηκε, οι αγρότες θέτουν ένα ευρύ πλαίσιο διεκδικήσεων που αφορά το εισόδημα, το κόστος παραγωγής, τις επιδοτήσεις, τις αποζημιώσεις και τις υποδομές, ξεχωρίζοντας παράλληλα δύο φλέγοντα ζητήματα: την ευλογιά στην κτηνοτροφία και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα 14 επίσημα αιτήματα

Αναλυτικά, οι αγρότες ζητούν:

1. Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία, με παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μέσω απόφασης της Βουλής.

2. Άμεση καταβολή όλων των χρημάτων που, όπως αναφέρουν, οφείλει η κυβέρνηση στους αγρότες.

3. Θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

4. Μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, επαναπροσδιορισμό των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά/KWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση μέσων και εφοδίων και κατάργηση του ΦΠΑ.

5. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν πέσει κάτω από το κόστος παραγωγής.

6. Υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής σε κάθε περιοχή, όπως αρδευτικά έργα, αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση και αγροτική οδοποιία.

7. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

8. Σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία, με επιδοτήσεις ακατάσχετες για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

9. Κατάργηση ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ για χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας, νομοθετική πρόβλεψη ανταλλαγής αγροτεμαχίων, άμεσους ελέγχους και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ, πληρωμή του Μέτρου 23 και σωστή λειτουργία του Monitoring.

10. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, όπως μέσω συμφωνιών τύπου Mercosur.

11. Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες και ΔΕΗ, με ρύθμιση χρεών σε άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

12. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για σκοπούς πολεμικής προετοιμασίας, όπως –κατά τους αγρότες– σχεδιάζεται.

13. Κατάργηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής από το χωράφι.

14. Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

Στο κείμενο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δύο κρίσιμα θέματα:

Ευλογιά στην κτηνοτροφία:

Οι αγρότες ζητούν εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και αποζημίωση και για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ:

Απαιτούν να επιστραφούν και να διανεμηθούν τα χρήματα που, όπως αναφέρουν, κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην επιβαρυνθούν οι ίδιοι με πρόστιμα, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα και να προχωρήσει η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, χωρίς ένταξη στην ΑΑΔΕ.

Ξεχωριστά παραρτήματα

Παράλληλα, έχουν αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων που αφορούν:

- την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025,

- την κτηνοτροφία,

- τη μελισσοκομία,

- την αλιεία,

σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που συμμετείχαν στη διαδικασία.







