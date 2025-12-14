Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 59χρονος οδηγός που συνελήφθη στην Αργυρούπολη, μετά από επεισόδιο με άλλον οδηγό, τον οποίο φέρεται να απείλησε επιδεικνύοντας τσεκούρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (13/12/2025) στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Αλίμου, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οδηγών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 59χρονος, μετά τη διένεξη, απείλησε τον άλλο οδηγό δείχνοντάς του το τσεκούρι και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στην περιοχή. Σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τον 59χρονο, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο όχημά του, αλλά και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα «μίνι οπλοστάσιο», το οποίο περιλάμβανε:

- τσεκούρι,

- σκεπάρνι,

- αεροβόλο πιστόλι,

- 52 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

- μαχαίρι-μπρελόκ,

- 1.500 σφαίρες και 10 αμπούλες για το αεροβόλο πιστόλι,

- τρίφτη ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.







Διαβάστε ακόμα: Κανένα ελαφρυντικό για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ισόβια και από το Εφετείο