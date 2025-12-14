Νέος ΚΟΚ: Το λάθος που κάνουμε όλοι στο αυτοκίνητο και μπορεί να μας κοστίσει έως και 4.000€

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στο πεδίο των παραβάσεων, με ποινές που σε αρκετές περιπτώσεις δεν θυμίζουν απλώς πρόστιμο, αλλά πραγματική τιμωρία. Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκεται μια πρακτική που για πολλούς έχει γίνει σχεδόν αυτόματη κίνηση κάθε πρωί: η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Οι διατάξεις που ισχύουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου στοχεύουν ευθέως στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από την απόσπαση προσοχής του οδηγού. Κλήσεις, μηνύματα, ειδοποιήσεις και κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται πλέον από την πολιτεία σοβαρός παράγοντας κινδύνου για την οδική ασφάλεια.

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Ο νέος ΚΟΚ είναι ξεκάθαρος:

η χρήση κινητού επιτρέπεται μόνο όταν:

- το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο σε ειδική βάση και λειτουργεί σε ανοιχτή ακρόαση ή για πλοήγηση,

- ή όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί ασύρματο ακουστικό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμη και αν ο οδηγός κρατήσει το κινητό για λίγα δευτερόλεπτα ή το έχει ενεργοποιημένο πάνω στο ταμπλό ή στο παρμπρίζ, η πράξη θεωρείται παράβαση.

Εξαίρεση υπάρχει μόνο όταν το όχημα είναι πλήρως σταθμευμένο. Στάση σε φανάρι ή σε μποτιλιάρισμα δεν θεωρείται στάθμευση, άρα η χρήση κινητού απαγορεύεται ρητά.

Στο «παιχνίδι» και οι κάμερες

Σημαντικό ρόλο στην αυστηροποίηση του πλαισίου παίζουν και οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αναμένεται να τοποθετηθούν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Περιφέρειας Αττικής. Οι κάμερες αυτές θα εντοπίζουν αυτόματα παραβάσεις όπως η χρήση κινητού κατά την οδήγηση και θα βεβαιώνουν το πρόστιμο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή δυνατότητα αμφισβήτησης.

Τα πρόστιμα και οι ποινές

Οι κυρώσεις που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ είναι κλιμακωτές και ιδιαίτερα αυστηρές:

- Πρώτη παράβαση:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

- Πρώτη υποτροπή:

Πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες.

- Τρίτη παράβαση:

Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 12 μήνες.

Ακόμη πιο βαριές είναι οι συνέπειες όταν η χρήση κινητού συνδέεται με πρόκληση τροχαίου:

- σε υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για τέσσερα χρόνια,

- στη δεύτερη υποτροπή, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 4.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση της άδειας μπορεί να αγγίξει τα οκτώ χρόνια.

Και ποινικές ευθύνες

Πέρα από τα διοικητικά πρόστιμα, η παράβαση εντάσσεται και στο άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με τις συνθήκες και τις συνέπειες ενός τροχαίου, μπορεί να επιβληθούν ακόμη και ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης.

Με απλά λόγια, μια «αθώα» ματιά στο κινητό μπορεί πλέον να κοστίσει πολύ ακριβά – σε χρήμα, σε δίπλωμα και, σε ακραίες περιπτώσεις, σε ποινικό επίπεδο. Το μήνυμα του νέου ΚΟΚ είναι σαφές: το κινητό μένει εκτός χεριών όταν το αυτοκίνητο κινείται.







