ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία απολογίας για τους συλληφθέντες στην Κρήτη – Βαρύ κατηγορητήριο

Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή έλαβαν οι συλληφθέντες στην Κρήτη για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σε τρεις ομάδες, από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, παραμένοντας έως τότε υπό κράτηση.

Συνολικά συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά, κατά περίπτωση, έξι κακουργήματα, με το κατηγορητήριο να χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως βαρύ.

Τα αδικήματα που αποδίδονται

Μεταξύ άλλων, στους συλληφθέντες αποδίδονται:

- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

- διεύθυνση και υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης,

- απάτη σχετική με επιχορηγήσεις,

- απάτη που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία,

- απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου,

- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ζήτησαν και έλαβαν χρόνο ώστε να μελετήσουν την ογκώδη δικογραφία και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2019 έως και το 2025, αποκομίζοντας παράνομα ποσά μέσω ψευδών δηλώσεων για εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης. Το οικονομικό όφελος της ομάδας υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ζημία εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και μία ξεχωριστή σύλληψη συγγενικού προσώπου εμπλεκόμενης, για κακουργηματική παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, η οποία εξετάζεται από τις ανακριτικές αρχές στην Κρήτη.

Το modus operandi

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά, υποβάλλοντας 143 ψευδείς ή αναληθείς δηλώσεις την περίοδο 2019–2025, μέσω τεσσάρων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Μεταξύ άλλων:

- δήλωναν αγροτεμάχια χωρίς πραγματική νομή,

- χρησιμοποιούσαν κοινούς εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες,

- εμφάνιζαν τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα, ακόμη και σε έναν αποβιώσαντα, με κινήσεις μετά τον θάνατό του,

- δήλωναν ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν πραγματικά.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες σε οικίες, λογιστικό γραφείο, ΚΥΔ και οχήματα στο Ηράκλειο Κρήτης, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

- 35.750 ευρώ σε μετρητά,

- μία ράβδος χρυσού,

- 19 χρυσές λίρες,

- τρεις χρυσές αλυσίδες,

- πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών,

- 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, μία ταμπλέτα και μία φορητή μονάδα αποθήκευσης.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία φέρεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα πέραν των συλληφθέντων.

Διαβάστε ακόμα: Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμες αποφάσεις στη Νίκαια – Δεν υποχωρούν χωρίς απαντήσεις