ΑΔΕΔΥ: 24ωρη γενική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι συμμετέχουν και τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, έπειτα από απόφαση του 39ου Συνεδρίου της. Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα και εντάσσεται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην αντίθεση της Ομοσπονδίας στον κρατικό προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτηρίζει «προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», ενώ παράλληλα εκφράζεται στήριξη στον αγώνα των αγροτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση για απεργιακή κινητοποίηση είχε απορριφθεί λίγες ημέρες νωρίτερα από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, ωστόσο το Συνέδριο έλαβε τελικά διαφορετική απόφαση. Κατά της απεργίας τάχθηκαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Βέβαιη θεωρείται η συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), καθώς και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ. Παράλληλα, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξουν ανακοινώσεις και από άλλους κλάδους του Δημοσίου σχετικά με τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ασαφές παραμένει μέχρι στιγμής το τοπίο όσον αφορά τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική την ημέρα της απεργίας. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το αν και πώς θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στο Μετρό, τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο (Γραμμή 1), τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ανακοινωθούν εντός του Σαββατοκύριακου, οπότε και θα ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν στάσεις εργασίας, περιορισμένα δρομολόγια ή πλήρης αναστολή κυκλοφορίας, ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα το επιβατικό κοινό.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν ήδη προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00, λόγω πραγματοποίησης Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Την ημέρα εκείνη, τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 το πρωί, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται μετά τις 18:00. Κανονικά προβλέπεται να κινηθούν οι περιαστικές λεωφορειακές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των συνδικάτων και των συγκοινωνιακών φορέων για τυχόν αλλαγές και επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους την ημέρα της απεργίας.

