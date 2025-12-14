Ηλεία: Κυνηγός εντόπισε ανθρώπινη σορό σε δύσβατη περιοχή – Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 63χρονου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Ηλεία μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού σε απομονωμένο και δύσβατο σημείο στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου. Τη σορό εντόπισε κυνηγός, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικές πηγές, το σημείο όπου βρέθηκε η σορός βρίσκεται σε αγροτική έκταση με δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για την ασφαλή προσέγγιση και την αυτοψία του χώρου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι η περιοχή αποτελεί πεδίο ερευνών των τελευταίων ημερών για τον εντοπισμό 63χρονου άνδρα από τον Γρύλλο, ο οποίος αγνοείται από τις 6 του μήνα. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του, οι συγγενείς είχαν δηλώσει την απουσία του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη ζώνη του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον αγνοούμενο, ωστόσο οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μόνο μετά την επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τόσο τα ευρήματα της αυτοψίας όσο και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές Αρχές να συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός. Περισσότερα αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η επίσημη διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Αποθήκη-οπλοστάσιο στα Καλύβια: Βρέθηκαν όπλα, πινακίδες και κλεμμένα οχήματα