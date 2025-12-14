Ενώπιον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγούνται οι συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 15 από τους συλληφθέντες μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής από την Κρήτη στον Πειραιά με πλοίο και, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και πρόσωπα με αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων εκφράζουν την πεποίθηση ότι το κατηγορητήριο θα «αποδομηθεί». Η δικηγόρος του 47χρονου συλληφθέντα, που εμφανίζεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, υποστήριξε ότι πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και όχι για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, τονίζοντας ότι οι κατηγορίες δεν ανταποκρίνονται, κατά την άποψή της, στη νομική τους βάση.

Αντίστοιχα, άλλοι συνήγοροι υπεράσπισης ανέφεραν πως η εμπλοκή των εντολέων τους περιορίζεται σε επιμέρους οικονομικά στοιχεία, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, για τα οποία –όπως υποστηρίζουν– θα δοθούν αναλυτικές εξηγήσεις. Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση να τηρηθεί το τεκμήριο αθωότητας και να αποφευχθεί η δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών, επισημαίνοντας τις κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις αποδιδόμενες πράξεις. Οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

