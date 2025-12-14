Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Κρήτη, με τις Αρχές να έχουν ενεργοποιήσει Silver Alert έπειτα από δήλωση της οικογένειάς του.

Η αγωνία κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες, με τον πατέρα του, Γιώργο Τσικόπουλο, να περιγράφει δημόσια τις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας με τον γιο του. Όπως ανέφερε, ο 33χρονος τον είχε καλέσει ζητώντας να τον δει επειγόντως, γεγονός που τον ώθησε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη. Ωστόσο, όταν έφτασε στο νησί, δεν κατάφερε να τον εντοπίσει.

Το αυτοκίνητο του γιατρού βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, κοντά στον Βάμο και στο χωριό Φρε, όπου εντοπίστηκε και το τελευταίο στίγμα του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η μητέρα του, το όχημα φαίνεται να ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης, ενώ το κινητό του τηλέφωνο δεν έχει βρεθεί.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αστυνομικά κλιμάκια και drone, που «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο.

Ο πατέρας του 33χρονου, μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς, δήλωσε πως η τελευταία τους συνομιλία έγινε γύρω στις 8 το βράδυ της Κυριακής. «Του είχα πει να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο μέχρι να φτάσω να τον δω. Γενικά είχε την τάση να βγαίνει μόνος του», ανέφερε, προσθέτοντας πως αργότερα, όταν προσπάθησε να τον καλέσει, το τηλέφωνό του ήταν απενεργοποιημένο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 33χρονος εξαφανίζεται. Στο παρελθόν είχε χαθεί άλλες δύο φορές, ωστόσο τότε είχε εντοπιστεί την επόμενη ημέρα. «Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω», είπε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς του, που διαμένουν εκτός Κρήτης, δήλωσαν την εξαφάνισή του όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του στο Ηράκλειο και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Ο 33χρονος εργαζόταν κανονικά μέχρι και την Παρασκευή, ενώ είχε προγραμματισμένη βάρδια τη Δευτέρα, στην οποία δεν προσήλθε.

Στην περιοχή παραμένει και η μητέρα του, παρακολουθώντας από κοντά τις έρευνες. Κάτοικοι εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για μια μητέρα που «περιμένει με αγωνία ένα σημάδι».

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο 33χρονος γιατρός θα εντοπιστεί σώος και αβλαβής.

