Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο πέρασε με κατεβασμένες μπάρες – Παραλίγο σιδηροδρομικό ατύχημα

Παραλίγο να σημειωθεί σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, την ώρα που πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία.

Το επικίνδυνο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, σε διάβαση κοντά στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το λεωφορείο δεν σταμάτησε παρά το γεγονός ότι λειτουργούσαν κανονικά η φωτεινή και ηχητική σήμανση, καθώς και τα κινητά προστατευτικά φράγματα.

Από την παράβαση προκλήθηκε ζημιά στη μπάρα της διάβασης, η οποία κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ενώ το τρένο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, γεγονός που δημιούργησε άμεσο κίνδυνο για τους επιβάτες του λεωφορείου αλλά και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 53χρονου οδηγού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρή τραγωδία.

