Ξυλοδαρμός διανομέα στον Πειραιά έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα

Στο Αττικό Νοσοκομείο κατέληξε ένας 47χρονος διανομέας, έπειτα από βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Υψηλάντου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από έντονη λογομαχία για την προτεραιότητα στον δρόμο ανάμεσα στον διανομέα και έναν 20χρονο οδηγό ΙΧ. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον νεαρό να γρονθοκοπεί τον 47χρονο στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 20χρονου στη συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη. Ο οδηγός συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας, ενώ συνελήφθη και ο 27χρονος συνοδηγός για τον ίδιο λόγο.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

