Οι 15 από τους 16 συλληφθέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι κατηγορίες, το modus operandi, τα ΚΥΔ, οι λογαριασμοί και τι λένε οι συνήγοροι.

Μεταγωγή στην Αθήνα και παρουσία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας έφτασαν νωρίς το πρωί στο κτήριο όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 15 από τους 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 1,7 εκατ. ευρώ μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στον Πειραιά, με εννέα να συνοδεύονται σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. και έξι με συμβατικά οχήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Οι κατηγορίες και το εύρος της δικογραφίας

Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι –κατά περίπτωση– με βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ψευδείς δηλώσεις και συναφή αδικήματα.

Παράλληλα, η δικογραφία δεν περιορίζεται στους συλληφθέντες: περιλαμβάνει ακόμη 26 άτομα, ενώ αναφέρεται και ένα επιπλέον πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται και έχει αποβιώσει το 2024.

Τι λένε οι συνήγοροι: «Θα αποδομηθεί το κατηγορητήριο»

Κοινός τόπος στις πρώτες τοποθετήσεις πλευράς υπεράσπισης είναι ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες και ότι η υπόθεση θα εξελιχθεί διαφορετικά όταν αξιολογηθούν τα στοιχεία.

Η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου συλληφθέντα, Αλεξάνδρα Σπανάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Με ξενίζει δικονομικά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας δικογραφίας στη βάση εγκληματικής οργάνωσης -υποτίθεται με διαρκή δράση και υποδομή- εκφεύγει πάρα πολύ από την αντιμετώπιση που ο Νόμος απαιτεί…»

και πρόσθεσε πως:

«Η εγκληματική οργάνωση έχει συγκεκριμένη νομική υπόσταση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε δικογραφίες με τόση ευκολία»

καταλήγοντας ότι: «πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και αυτό είναι σαφές».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του, Φραγκίσκος Λαμπρινός, τόνισε ότι η φερόμενη εμπλοκή αφορά τραπεζικό λογαριασμό και ζήτησε να μη γίνεται χρήση στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη:

«Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών των ανθρώπων…».

Σε ανάλογο κλίμα, ο συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, Μιχάλης Βιδάκης, σημείωσε ότι η υπόθεση είναι σε πρώιμο στάδιο και υπογράμμισε ότι:

«όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

Το modus operandi: ΚΥΔ, ψευδείς αιτήσεις και «εικονικό» ζωικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση αποδίδεται σε κύκλωμα που φέρεται να λειτουργούσε από το 2019 έως και σήμερα, ακολουθώντας σταθερή μεθοδολογία.

Με βάση την περιγραφή των Αρχών, τα μέλη φέρεται να:

υπέβαλλαν ψευδείς Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ),

δήλωναν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα/μισθωμένα/κληρονομούμενα χωρίς να προκύπτει νομή,

εμφάνιζαν εκτάσεις μακριά από τον τόπο κατοικίας και τις περνούσαν ακόμα και στο Ε9 για να «δέσουν» το αφήγημα,

χρησιμοποιούσαν κοινούς εκμισθωτές ή ακόμη και θανόντες ιδιοκτήτες,

δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που –σύμφωνα με την έρευνα– δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούντες,

και εμφάνιζαν ζωικό κεφάλαιο που δεν ήταν πραγματικό (ολικά ή μερικά).

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να έχουν τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ): σύμφωνα με την έρευνα, στην ομάδα φέρονται να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε 4 ΚΥΔ, ενώ οι αιτήσεις για την περίοδο 2019–2025 υπολογίζονται σε 143.

Οι 11 τραπεζικοί λογαριασμοί και ένα εύρημα που ξεχωρίζει

Η οικονομική ανάλυση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, εντόπισε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς όπου οι δικαιούχοι δεν ταυτίζονταν με τα πρόσωπα που υπέβαλαν τις αιτήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε λογαριασμό αποβιώσαντος, ο οποίος –όπως σημειώνεται– εμφάνισε πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Τι βρέθηκε στις έρευνες: μετρητά, χρυσός και ψηφιακά πειστήρια

Κατά τις έρευνες σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, οχήματα, αλλά και σε ΚΥΔ/λογιστικό γραφείο, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

35.750 ευρώ,

μία ράβδος χρυσού,

19 χρυσές λίρες,

3 χρυσές αλυσίδες,

τραπεζικές κάρτες και έγγραφα,

14 κινητά, 2 φορητοί Η/Υ, tablet και usb.



Τι ακολουθεί

Το επόμενο βήμα είναι η άσκηση ποινικής δίωξης και οι απολογίες στους ανακριτές, με τους συλληφθέντες –σύμφωνα με τους συνηγόρους τους– να επιμένουν ότι θα απαντήσουν αναλυτικά, ζητώντας χρόνο ώστε να μελετήσουν τη δικογραφία.

