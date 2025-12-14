Μενίδι: Αιματηρή συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών – Ένας τραυματίας

Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο μετά τις 2:00, στην περιοχή του Μενιδίου, έπειτα από συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών που εξελίχθηκε σε αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν όπλα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας αλλοδαπός τραυματίστηκε στο πόδι από πυρά ομοεθνών του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» με ελαφρύ τραύμα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, με την Ασφάλεια να έχει αναλάβει την προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων ατόμων.

