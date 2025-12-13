# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αθήνα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. καταζητούμενος της Europol για δολοφονία γυναίκας στη Δανία

Στη σύλληψη ενός 35χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της Europol, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία γυναίκας στη Δανία, καθώς και για σειρά σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για την παρουσία του στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, ο 35χρονος έχει καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη της Δανίας για ανθρωποκτονία, βαριά σωματική βλάβη, απάτη και αδικήματα που σχετίζονται με ηλεκτρονικά εγκλήματα.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τον Αύγουστο του 2023, ενώ βρισκόταν στη Δανία, εισήλθε σε οικία όπου επιτέθηκε σε ομοεθνή του, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Στη συνέχεια, φέρεται να προσέγγισε γυναίκα επίσης αφγανικής καταγωγής, την οποία χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και κατόπιν την στραγγάλισε, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα 2021–2022, φέρεται να είχε διαπράξει κατ’ εξακολούθηση απάτες με μεγάλα χρηματικά ποσά, μισθώνοντας καταλύματα τύπου Airbnb χωρίς να καταβάλλει το συμφωνημένο αντίτιμο. Επιπλέον, το 2023 εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής δύο ρολογιών συνολικής αξίας 40.000 ευρώ, καθώς και σε απάτες μέσω διαδικτύου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ αναμένεται να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στη Δανία, όπου ζητείται από τις αρμόδιες αρχές για να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

