Αίγιο: Καταγγελία για ξυλοδαρμό σε βάρος πρώην παίκτη ριάλιτι

Μήνυση σε βάρος 27χρονου πρώην παίκτη ριάλιτι κατέθεσε ένας 45χρονος άνδρας, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι, έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο Αίγιο. Όπως κατήγγειλε ο 45χρονος, ο 27χρονος μετέβη στην οικία του και αρχικά προκάλεσε φθορές στο όχημά του, τρυπώντας τα λάστιχα με αιχμηρό αντικείμενο.

Ακολούθησε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 27χρονος φέρεται να χτύπησε τον 45χρονο με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι, προκαλώντας τραύματα στη μύτη, στο αριστερό μάτι και στο φρύδι.

Όπως κατέθεσε το θύμα στις Αρχές, από τα χτυπήματα έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

