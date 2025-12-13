# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Εύβοια: Τροχαίο προκάλεσε μεθυσμένη 50χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένα οχήματα

Εύβοια: Τροχαίο προκάλεσε μεθυσμένη 50χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε χθες στο Μαρμάρι Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 50χρονη γυναίκα οδηγός, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου. Περίοικοι και διερχόμενοι αντιλήφθηκαν άμεσα το συμβάν και ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το τροχαίο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα: Χολαργός: Σοκ από τις αποκαλυπτικές συνομιλίες στα social media για την ενέδρα σε 14χρονο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο
Κοινωνία

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Φως στο Τούνελ: Στο εδώλιο ο ύποπτος 16 χρόνια μετά την δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Το ημερολόγιο της μίλησε
Κοινωνία

Φως στο Τούνελ: Στο εδώλιο ο ύποπτος 16 χρόνια μετά την δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Το ημερολόγιο της μίλησε

Διακοπές Χριστουγέννων: Πότε κλείνουν τα σχολεία για το 2025 και πότε επιστρέφουν οι μαθητές
Κοινωνία

Διακοπές Χριστουγέννων: Πότε κλείνουν τα σχολεία για το 2025 και πότε επιστρέφουν οι μαθητές

Φοινικούντα: Μαρτυρίες που «δείχνουν» εσωτερική εμπλοκή στο διπλό φονικό – Στο επίκεντρο η περιουσία
Κοινωνία

Φοινικούντα: Μαρτυρίες που «δείχνουν» εσωτερική εμπλοκή στο διπλό φονικό – Στο επίκεντρο η περιουσία

Οικονομική ασφυξία και ενεργειακή φτώχεια: Έξι στους δέκα Έλληνες οριακά τα βγάζουν πέρα
Οικονομία

Οικονομική ασφυξία και ενεργειακή φτώχεια: Έξι στους δέκα Έλληνες οριακά τα βγάζουν πέρα