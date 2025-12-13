Εύβοια: Τροχαίο προκάλεσε μεθυσμένη 50χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε χθες στο Μαρμάρι Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 50χρονη γυναίκα οδηγός, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου. Περίοικοι και διερχόμενοι αντιλήφθηκαν άμεσα το συμβάν και ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το τροχαίο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

