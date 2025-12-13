# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Διάσωση 24 αλλοδαπών νότια του Ταίναρου με τη συνδρομή της Frontex

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του ακρωτηρίου Ταίναρου, για τον εντοπισμό αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 24 αλλοδαποί, οι οποίοι βρίσκονταν σε λέμβο σε απόσταση 38 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της δύναμης της Frontex, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
 
 
 

