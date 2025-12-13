Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε οδηγό με τσεκούρι – Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Σοβαρό επεισόδιο οδικής οργής καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αργυρούπολη, με πρωταγωνιστή έναν 59χρονο οδηγό ΙΧ, ο οποίος φέρεται να απείλησε άλλον οδηγό κρατώντας τσεκούρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9:00, στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Αλίμου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον 59χρονο να βγαίνει από το όχημά του και να απειλεί τον άλλο οδηγό.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε μικρή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και τον ακινητοποίησαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο όχημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- ένα τσεκούρι

- ένα αεροβόλο πιστόλι

- ένα σκεπάρνι

- ένα μαχαίρι

- καθώς και 52 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Ο 59χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργυρούπολης – Ελληνικού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Την υπόθεση χειρίζεται πλέον η Δικαιοσύνη.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των επεισοδίων οδικής βίας που προκαλούν έντονο προβληματισμό, ειδικά όταν σημειώνονται σε ώρες και σημεία με αυξημένη κυκλοφορία.

