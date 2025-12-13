Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο νοσοκομείο Αιγίου, όταν ασθενής επιτέθηκε και ξυλοκόπησε γιατρό μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο υγειονομικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι άτομο γνωστό στις Αρχές για παραβατική συμπεριφορά και, όπως αναφέρεται, έχει εκτίσει ποινές φυλάκισης στο παρελθόν. Χωρίς να προηγηθεί εμφανής λόγος, εισήλθε στο ορθοπεδικό ιατρείο των επειγόντων και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον γιατρό.

«Άρχισε να ρίχνει μπουνιές χωρίς καμία αιτία»

Το περιστατικό κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μεταφέροντας όσα του περιέγραψαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

«Χωρίς καμία αιτία άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο πρόσωπο του γιατρού. Έπεσε κάτω μέσα στα αίματα και χτύπησε και στο κεφάλι. Ευτυχώς φαίνεται πως τα τραύματα δεν είναι σε ζωτικά σημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο γιατρός στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός.

Ο δράστης φέρεται να είναι πυγμάχος, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη την επίθεση, ενώ –σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ– πρόκειται για άτομο που «μπαινοβγαίνει στη φυλακή» και είναι γνωστό στις αστυνομικές αρχές.

Ο γιατρός εκτός κινδύνου – Σοβαρά τραύματα

Παρά τη σφοδρότητα του ξυλοδαρμού, ο γιατρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα και υποβάλλεται σε ιατρική εκτίμηση για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασής του.

Το νοσοκομείο αναμένεται να καταθέσει μήνυση, ενώ τίθεται εκ νέου το ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών, καθώς –όπως επισημαίνεται– ακόμη και η παρουσία προσωπικού φύλαξης δεν επαρκεί σε περιπτώσεις ακραίας βίας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αναζητείται από την Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της βίας στα νοσοκομεία, με τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας να ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς φόβο.

