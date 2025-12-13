Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς από τη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας κρίνεται το επόμενο βήμα του αγροτικού αγώνα. Εκπρόσωποι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής, με σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι κινητοποιήσεις διανύουν ήδη τη 14η ημέρα, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για αγώνα επιβίωσης και όχι για μια ακόμη διαμαρτυρία χωρίς αποτέλεσμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, η απώλεια εισοδήματος και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, παράγοντες που –όπως τονίζουν– καθιστούν μη βιώσιμη την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα.

Επιφυλακτικότητα απέναντι στο κάλεσμα Μητσοτάκη

Το κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν φαίνεται να πείθει τους αγρότες. Πολλοί εκπρόσωποι των μπλόκων εκφράζουν έντονη δυσπιστία, εκτιμώντας ότι πρόκειται για κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα, η οποία ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την πανελλαδική σύσκεψη.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες αναμένουν πρώτα ξεκάθαρες απαντήσεις και μετά συζήτηση:

«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα… Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις… Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης».

Αντίστοιχο κλίμα καταγράφεται και από αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε έναν ακόμη «προσχηματικό διάλογο» χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Δεν γυρνάμε πίσω χωρίς λύσεις»

Η στάση των αγροτών παραμένει σκληρή και ενιαία. Ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μίλησε για έναν «πανελλαδικό ξεσηκωμό επιβίωσης», ενώ προειδοποίησε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος τόνισε ότι ο κόσμος στα μπλόκα παραμένει ανυποχώρητος και αποφασισμένος να συνεχίσει.

Η κυβερνητική στάση και το παρασκήνιο

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Ανδριανός επανέλαβε ότι «η πόρτα είναι ανοιχτή» και ότι υπάρχει διάθεση για ρεαλιστικές συζητήσεις, ενώ ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνάντηση μπορεί να γίνει μόνο με ανοιχτούς δρόμους.

Στο παρασκήνιο, ωστόσο, στο Μαξίμου επικρατεί έντονος προβληματισμός για το αν μπορεί να «σπάσει» το ενιαίο αγροτικό μέτωπο, κάτι που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται πιθανό. Οι αγρότες δηλώνουν ξεκάθαρα ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά και όχι μεμονωμένα.

Συμβολικές κινήσεις και συνέχιση των δράσεων

Τις τελευταίες ημέρες, οι αγρότες προχώρησαν σε σειρά συμβολικών ενεργειών, όπως πορείες τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας και αποκλεισμούς σημείων σε Θεσσαλονίκη και αλλού, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξουν «ουσιαστικές λύσεις».

Η σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια αναμένεται να καθορίσει αν οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν περαιτέρω ή αν θα ανοίξει, υπό όρους, ο δρόμος για διάλογο. Όπως τονίζουν οι ίδιοι οι αγρότες, το διακύβευμα δεν είναι πολιτικό, αλλά ζήτημα επιβίωσης.

