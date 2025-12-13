Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη. Η ανησυχία κορυφώνεται, καθώς από το βράδυ της Πέμπτης έχει ενεργοποιηθεί Silver Alert, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και κινητοποιήθηκαν όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του για αρκετές ημέρες. Μετά τη δήλωση στις αρμόδιες Αρχές και κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός Silver Alert.

Στον Αποκόρωνα Χανίων το βάρος των ερευνών

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού επικεντρώνονται στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ο γιατρός ενδεχομένως κινήθηκε πεζός προς τα κοντινά χωριά, αναζητώντας βοήθεια.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του στο Ηράκλειο

Κατά την έρευνα στην οικία του στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα. Παράλληλα, συγγενικά του πρόσωπα ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα προσωπικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη σύνδεσή του με την εξαφάνιση.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος είναι γιατρός ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχει ύψος περίπου 1,92–1,94 μέτρα, μυώδη σωματότυπο, ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ενδυμασία που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Έκκληση μέσω Silver Alert

Παρά τη συνεχή κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο κρίσιμο στοιχείο. Σύμφωνα με το δελτίο Silver Alert, η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο και κάθε πληροφορία κρίνεται σημαντική.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

