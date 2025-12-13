Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς σήμερα, Σάββατο, συνεδριάζει στη Νίκαια το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των αγροτών για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχει σαφές πλαίσιο συζήτησης. «Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα θα περιμένω στο γραφείο μου την αντιπροσωπεία που θα οριστεί, ώστε να συζητήσουμε με συγκεκριμένο αντικείμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιφυλακτικοί οι αγρότες – Σενάρια κλιμάκωσης

Παρά την κυβερνητική πρόσκληση, το κλίμα στα μπλόκα παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Αγρότες από τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να προσέλθουν σε διάλογο χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και ουσιαστικές παρεμβάσεις στα βασικά τους αιτήματα.

Την Παρασκευή, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν κινητοποίηση με τρακτέρ έξω από πολιτικά γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, στέλνοντας μήνυμα ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν. Οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν ενόψει της σημερινής σύσκεψης κινούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, προς την κατεύθυνση περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Δεν κάνουμε πίσω» – Το μήνυμα από τα μπλόκα

Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου αγρότες έφτασαν με τρακτέρ και συμβολικά φέρετρα, οι συγκεντρωμένοι επέστρεψαν στα μπλόκα, επαναλαμβάνοντας ότι ο αγώνας τους αφορά συνολικά την ελληνική κοινωνία.

«Αν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις, ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά το τι τρόφιμα θα παράγονται και θα καταναλώνονται στη χώρα τα επόμενα χρόνια», τόνισε εκπρόσωπος των αγροτών.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στη λογική των επιδοματικών μέτρων, τα οποία –όπως υποστηρίζουν– δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Οι αγρότες κάνουν λόγο για πολύπλοκες διαδικασίες, εισοδηματικά όρια που δημιουργούν αδικίες και μια πολιτική που μεταθέτει το πρόβλημα χωρίς να μειώνει το κόστος παραγωγής.

Μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σκληρή στάση κρατούν και οι αγρότες στην Πελοπόννησο, με μπλόκα σε κομβικά σημεία από την Κόρινθο έως την Πάτρα, στο Κιάτο, στο Αίγιο, στην περιμετρική της Πάτρας, καθώς και σε περιοχές της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και σε άλλα σημεία της χώρας, ενισχύοντας την πίεση προς την κυβέρνηση ενόψει της Δευτέρας.

Η σημερινή συνεδρίαση στη Νίκαια θεωρείται καθοριστική. Από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα κριθεί αν οι αγρότες θα προσέλθουν τελικά στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα επιλέξουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

