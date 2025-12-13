Νέα, ιδιαίτερα βαριά στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, με θύματα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ Κώστα Τομαρά και τον επιστάτη του. Μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο «Φως στο Τούνελ» ενισχύουν το σενάριο ότι το έγκλημα δεν ήταν τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου με φόντο περιουσιακές διαφορές.

Αυτόπτης μάρτυρας της δεύτερης απόπειρας δολοφονίας, λίγες εβδομάδες πριν το φονικό της 5ης Οκτωβρίου, περιγράφει σκηνές που –όπως λέει– σήμερα αποκτούν διαφορετική βαρύτητα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο επιχειρηματίας είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως για ύποπτη παρουσία κοντά στο σπίτι του, γεγονός που τον οδήγησε σε καταδίωξη αγνώστου με μηχανάκι.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως είδε άνδρα να κινείται στην περιοχή με πλήρη χειμερινό εξοπλισμό, παρά τη ζέστη του Σεπτεμβρίου, κάτι που του προκάλεσε έντονη ανησυχία. Όπως λέει, επικοινώνησε αμέσως με τον Κώστα Τομαρά, ο οποίος έφτασε στο σημείο και άρχισε να καταδιώκει το μηχανάκι μαζί με τον ανιψιό του.

«Όλα δείχνουν ότι δεν ήταν τυχαίο»

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι, κατά τον μάρτυρα, ο ανιψιός του θύματος δεν επιχείρησε να εμποδίσει τον ύποπτο, παρά το ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

«Αν ήθελε, μπορούσε να τον βγάλει εκτός πορείας. Δεν το έκανε. Αυτό από μόνο του λέει πολλά», σημειώνει, προσθέτοντας πως από την πρώτη στιγμή είχε την αίσθηση ότι πίσω από όσα συνέβαιναν υπήρχε εσωτερική εμπλοκή.

Ο ίδιος δεν διστάζει να εκφράσει την πεποίθησή του ότι το κίνητρο σχετίζεται με οικονομικά και περιουσιακά ζητήματα, κάνοντας λόγο για «στημένη κατάσταση» που εξελίχθηκε σταδιακά, με αποκορύφωμα το αιματηρό τέλος.

Ο αδελφός του επιστάτη: «Το έμαθα από τα sites»

Σοκ προκαλεί και η μαρτυρία του αδελφού του επιστάτη, ο οποίος έμαθε για τη δολοφονία του συγγενή του όχι από τις Αρχές, αλλά μέσω δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο.

Όπως περιγράφει, μιλούσε με τον αδελφό του λίγες ώρες πριν το φονικό, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Παρότι γνώριζε πως είχαν προηγηθεί απόπειρες, πίστευε ότι την υπόθεση χειριζόταν η αστυνομία και ότι τα πράγματα βρίσκονταν υπό έλεγχο.

«Το βράδυ έμαθα από sites ότι τον δολοφόνησαν. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνα και δεν απαντούσε κανείς. Αργότερα επικοινώνησε ο ανιψιός και μου είπε μόνο ότι “ήρθε κάποιος και έγινε το κακό”», ανέφερε, περιγράφοντας την κατάσταση σοκ στην οποία βρέθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι απόπειρες που προηγήθηκαν και η μοιραία μετακόμιση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, είχαν προηγηθεί τουλάχιστον δύο σοβαρά περιστατικά. Στο πρώτο, ο επιστάτης είχε δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση υπήρξε καταδίωξη ύποπτου με μηχανάκι.

Αυτά τα γεγονότα οδήγησαν τα θύματα να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να μετακομίσουν στο κάμπινγκ, θεωρώντας ότι εκεί, λόγω κόσμου, θα ήταν πιο ασφαλείς. Μια απόφαση που, όπως αποδείχθηκε, δεν στάθηκε αρκετή για να τους προστατεύσει.

Ο αδελφός του επιστάτη παραδέχεται ότι δεν γνώριζε τις εντάσεις που υπήρχαν γύρω από διαθήκες, περιουσιακά και οικογενειακές διαμάχες. Δηλώνει όμως ξεκάθαρα ότι ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τιμωρία όλων όσοι εμπλέκονται.

«Θέλω να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι, για τη μνήμη του αδελφού μου και του Κώστα», καταλήγει.

Το διπλό φονικό της Φοινικούντας παραμένει μια υπόθεση με πολλά σκοτεινά σημεία, όμως οι νέες μαρτυρίες φαίνεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο ότι η αλήθεια βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο οικογενειακό και οικονομικό περιβάλλον των θυμάτων απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν.

Διαβάστε ακόμα: Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό