Δεκαέξι χρόνια μετά τον μυστηριώδη θάνατο της Τζιν Χάνλον στην Κρήτη, η υπόθεση που για χρόνια παρέμενε θαμμένη στα αρχεία των Αρχών οδηγείται επιτέλους στη Δικαιοσύνη. Το προσωπικό ημερολόγιο της 54χρονης Βρετανίδας, γεμάτο σκέψεις, φόβους και καταγραφές της καθημερινότητάς της, αποδείχθηκε το καθοριστικό στοιχείο που άνοιξε ξανά τον φάκελο και «έδειξε» τον άνθρωπο που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η Τζιν Χάνλον είχε μετακομίσει στην Κρήτη το 2004, αφήνοντας πίσω της τη Σκωτία για μια νέα αρχή. Εργαζόταν στον τουρισμό, είχε ενταχθεί στην τοπική κοινωνία και, σύμφωνα με φίλους της, απολάμβανε τη ζωή στο νησί. Τον Μάρτιο του 2009 εξαφανίστηκε αιφνιδίως από τις Κάτω Γούβες. Λίγες ημέρες αργότερα, το σώμα της εντοπίστηκε στη θάλασσα του Ηρακλείου.

Αρχικά, ο θάνατός της αποδόθηκε σε πνιγμό. Όμως η υπόθεση δεν άργησε να γεννήσει ερωτήματα. Χρόνια αργότερα, νέα ιατροδικαστική επανεκτίμηση κατέδειξε τραυματισμούς που είχαν προκληθεί πριν η άτυχη γυναίκα βρεθεί στο νερό, ανατρέποντας τα αρχικά συμπεράσματα.

Η γνωριμία που κατέληξε σε εφιάλτη

Οι σελίδες του ημερολογίου της Τζιν Χάνλον αποκάλυψαν μια σύντομη αλλά ταραχώδη γνωριμία με έναν Έλληνα από την περιοχή των Γουβών, τον οποίο η ίδια αναφέρει με το μικρό του όνομα. Η γνωριμία ξεκίνησε σε μπαρ, εξελίχθηκε σε λίγες συναντήσεις, όμως σύντομα η Τζιν κατέγραψε την ενόχληση και την απογοήτευσή της.

Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό της, έγραφε πως είχε αποφασίσει να διακόψει κάθε επαφή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις σημειώσεις της, ο άνδρας συνέχισε να εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σπίτι της, να την αναζητά επίμονα και να την φέρνει σε δύσκολη θέση. Η ίδια κατέγραφε ξεκάθαρα ότι δεν αισθανόταν άνετα και πως κάτι «δεν πήγαινε καλά».

Το τελευταίο μήνυμα: «Help»

Στις 9 Μαρτίου 2009, ημέρα που έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής της, η Τζιν φαινόταν αρχικά να ακολουθεί τη συνηθισμένη της ρουτίνα. Ψώνια, καφές με φίλη, μια σύντομη βόλτα στο Ηράκλειο. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι έδειχνε ανήσυχη, κοιτούσε συνεχώς έξω από την καφετέρια και άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή πριν φύγει, ενοχλημένη από την παρουσία ενός άνδρα που βρισκόταν κοντά στο κατάστημα.

Το απόγευμα, τηλεφώνησε σε στενό της φίλο στο εξωτερικό και του είπε πως βρισκόταν με έναν Έλληνα από τις Γούβες, ο οποίος –όπως ανέφερε– δήλωνε ότι ήθελε να την παντρευτεί. Λίγο αργότερα, του έστειλε δύο μηνύματα που σήμερα στοιχειώνουν την υπόθεση:

«Χρειάζομαι γιατρό»

και αμέσως μετά:

«Help».

Ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησε με οποιονδήποτε.

Η επανεκκίνηση της έρευνας και η παραπομπή σε δίκη

Η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από επίμονες προσπάθειες της οικογένειας της Τζιν και με καθοριστική συμβολή της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν, σε συνεργασία με τον δικηγόρο της οικογένειας, συγκέντρωσαν νέα στοιχεία και μαρτυρίες, οδηγώντας τις δικαστικές Αρχές σε νέα αξιολόγηση του φακέλου.

Σήμερα, 16 χρόνια μετά, ο άνδρας που από την αρχή είχε μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας, παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Η ίδια μας έδειξε τον δολοφόνο της»

Ο γιος της Τζιν Χάνλον μίλησε δημόσια για πρώτη φορά με έντονη συγκίνηση, κάνοντας λόγο για μια «τεράστια πρώτη νίκη» μετά από έναν μακρύ και επίπονο αγώνα. Όπως τόνισε, το ημερολόγιο της μητέρας του ήταν εκείνο που αποκάλυψε την αλήθεια.

«Οι λέξεις της δεν αλλάζουν. Μέσα από αυτές μας έδειξε τι ζούσε και ποιος την τρόμαζε. Χωρίς αυτό, ίσως να μην φτάναμε ποτέ ως εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η οικογένεια δεν γνώριζε τίποτα για αυτή τη σχέση όσο η Τζιν ήταν εν ζωή.

Η δίκη που έρχεται δεν κλείνει ακόμα τον κύκλο του πόνου. Όμως για την οικογένεια της Τζιν Χάνλον, αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη δικαίωση. Ένα ημερολόγιο που γράφτηκε για να ξορκίσει φόβους, έγινε τελικά η φωνή που έσπασε τη σιωπή και απαίτησε δικαιοσύνη.

Διαβάστε ακόμα: Αποθήκη-οπλοστάσιο στα Καλύβια: Βρέθηκαν όπλα, πινακίδες και κλεμμένα οχήματα