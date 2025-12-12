Στη φυλακή οδηγούνται, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ανηλίκων, οι δύο κατηγορούμενοι για τον τραυματισμό με μαχαίρι 14χρονου αγοριού στον Χολαργό, περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο φέρονται να έστησαν παγίδα στο ανήλικο θύμα, με τη βοήθεια νεαρής κοπέλας με την οποία ο 14χρονος είχε κανονίσει ραντεβού μέσω εφαρμογής. Όταν το παιδί έφτασε στο σημείο, οι κατηγορούμενοι που τον περίμεναν του επιτέθηκαν.

Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος κατηγορούμενος, ο οποίος αρχικά είχε δημοσιοποιήσει το περιστατικό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, μετέβαλε ουσιαστικά τη στάση του κατά την απολογία του. Φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ότι το θύμα τού επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι και ότι ο ίδιος, αμυνόμενος, κατάφερε να τον τραυματίσει.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος συγκατηγορούμενός του φέρεται να περιέγραψε τα γεγονότα στη δικαστική λειτουργό, αρνούμενος ότι συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος του ανηλίκου.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών και τη συνεκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση και των δύο, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

