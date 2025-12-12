Δραματικές στιγμές βιώνει οικογένεια στην Ελλάδα, καθώς απέκτησε τρία παιδιά από το σπέρμα Δανού δότη, ο οποίος εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι φέρει σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη με καρκινογόνο δράση.

Όπως έγινε γνωστό, το πρώτο παιδί της οικογένειας διαγνώστηκε με καρκίνο σε μικρή ηλικία, έδωσε πολυετή μάχη με την ασθένεια μεταξύ 5 και 10 ετών, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Δύο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», νόσησε και το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Το τρίτο παιδί παραμένει μέχρι στιγμής υγιές, ωστόσο η αγωνία είναι έντονη, καθώς και αυτό έχει συλληφθεί από το ίδιο σπέρμα.

Τέσσερα κρούσματα στην Ελλάδα – 18 παιδιά συνολικά

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή Live News, το συγκεκριμένο γονίδιο με την καρκινογόνο μετάλλαξη έχει εντοπιστεί σε τέσσερα άτομα στην Ελλάδα.

Το σπέρμα του ίδιου δότη έχει χρησιμοποιηθεί συνολικά από 11 οικογένειες στη χώρα, με αποτέλεσμα να έχουν γεννηθεί 18 παιδιά.

Διανομή σε 14 χώρες

Υπενθυμίζεται ότι το σπέρμα του δότη διακινήθηκε από την European Sperm Bank στη Δανία και χρησιμοποιήθηκε από 67 κλινικές σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Κύπρος.

Παρότι δεν διατέθηκε σε κλινικές του Ηνωμένου Βασιλείου, γυναίκες από τη Βρετανία που ταξίδεψαν στη Δανία για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έλαβαν το συγκεκριμένο δείγμα και έχουν ήδη ενημερωθεί.

Σε εξέλιξη ενημέρωση και έλεγχοι

Οι υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ενημέρωσης των οικογενειών, καλώντας τους γονείς να προχωρήσουν σε γονιδιακό έλεγχο για όλα τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με το συγκεκριμένο δείγμα σπέρματος.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό διεθνώς, τόσο για τα πρωτόκολλα ελέγχου δοτών, όσο και για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές.

