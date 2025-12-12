# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Λάρισα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τρακτέρ στο κέντρο της πόλης

Λάρισα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τρακτέρ στο κέντρο της πόλης

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους απαντούν οι αγρότες στη Λάρισα, λίγες ώρες πριν από τη συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στον κόμβο της Νίκαιας, η οποία αναμένεται να καθορίσει την περαιτέρω πορεία των μπλόκων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, συμβολικό κομβόι τρακτέρ αναχώρησε από το μπλόκο της Νίκαιας και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Λάρισας. Τα αγροτικά μηχανήματα κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και στη συνέχεια στάθμευσαν έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών, σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες βρέθηκαν έξω από τα γραφεία:

- του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου,
- του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου,
- καθώς και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

Εκεί, σε καθαρά συμβολική ενέργεια, πέταξαν σανό στις εισόδους των γραφείων, θέλοντας να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τομέα.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να εξακολουθεί να παραμένει κλειστή στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή διεξάγεται μέσω παραδρόμων, με την Τροχαία να έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κίνησης, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη συνέλευση των αγροτών στη Νίκαια, από την οποία θα κριθεί αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, θα ενταθούν ή θα αλλάξουν μορφή τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό σκυλί

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έδεσαν» τον ρόλο του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στη διπλή δολοφονία
Κοινωνία

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έδεσαν» τον ρόλο του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στη διπλή δολοφονία

Ο σκοτεινός μύθος του Τζακ Νίκολσον: ξέφρενη ζωή, καταχρήσεις και οι ιστορίες που επιστρέφουν στο προσκήνιο
ShowBiz

Ο σκοτεινός μύθος του Τζακ Νίκολσον: ξέφρενη ζωή, καταχρήσεις και οι ιστορίες που επιστρέφουν στο προσκήνιο

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Θρίαμβος στη Σαμσούντα και ξέσπασμα πανηγυρισμών μπροστά στους Τούρκους
Αθλητικά

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Θρίαμβος στη Σαμσούντα και ξέσπασμα πανηγυρισμών μπροστά στους Τούρκους

Άρης Μουγκοπέτρος: Το φτύσιμο του Βαλάντη είναι πολύ λίγο μπροστά σε όσα έχουμε περάσει
ShowBiz

Άρης Μουγκοπέτρος: Το φτύσιμο του Βαλάντη είναι πολύ λίγο μπροστά σε όσα έχουμε περάσει

Οι «προφητείες» για το 2026: Σενάρια καταστροφής από τέσσερις μάντεις που επανέρχονται κάθε χρόνο
Παράξενα

Οι «προφητείες» για το 2026: Σενάρια καταστροφής από τέσσερις μάντεις που επανέρχονται κάθε χρόνο