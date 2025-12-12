Αθήνα: Συνελήφθη 20χρονος με καλάσνικοφ σε βαλίτσα μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο

Σοβαρή υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, όταν οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 20χρονου ημεδαπού που μετέφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov μέσα σε βαλίτσα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.

Εντοπίστηκε σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 20χρονος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε σε τροχήλατη βαλίτσα που έφερε μαζί του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

- ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov

- μία γεμιστήρα με 12 φυσίγγια

Το όπλο και τα πυρομαχικά πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακό έλεγχο.

Στον εισαγγελέα ο 20χρονος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες μεταφοράς του οπλισμού και τυχόν εμπλοκή του σε ευρύτερο κύκλωμα.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά μεταφορά πολεμικού όπλου σε δημόσιο χώρο, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές Ασφαλείας.

