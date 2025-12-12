# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η εικόνα της κυκλοφορίας αυτή την ώρα στην Αττική, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή και προσεκτικό σχεδιασμό των μετακινήσεών τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε βασικούς άξονες της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε κεντρικές λεωφόρους, με την κίνηση να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Δρόμοι με αυξημένη κίνηση στο κέντρο
Μεγάλη επιβάρυνση παρατηρείται, μεταξύ άλλων, στις:

- Λεωφόρο Αλεξάνδρας
- Βασιλίσσης Σοφίας
- Βασιλέως Κωνσταντίνου

Σε αρκετά σημεία, η ροή των οχημάτων γίνεται με σημαντικές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η Αττική Οδός ανακοίνωσε τις εξής χρονικές καθυστερήσεις:

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Άνω των 30 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας

Ρεύμα προς Ελευσίνα

- 15′–20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας
- 10′–15′ στην έξοδο για Πειραιά
- 10′–15′ στην έξοδο για Λαμία

Περιφερειακή Υμηττού

- Καθυστερήσεις 5′–10′ στην έξοδο προς Καρέα

Οι οδηγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις και, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

