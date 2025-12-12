Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η εικόνα της κυκλοφορίας αυτή την ώρα στην Αττική, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή και προσεκτικό σχεδιασμό των μετακινήσεών τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε βασικούς άξονες της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε κεντρικές λεωφόρους, με την κίνηση να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Δρόμοι με αυξημένη κίνηση στο κέντρο

Μεγάλη επιβάρυνση παρατηρείται, μεταξύ άλλων, στις:

- Λεωφόρο Αλεξάνδρας

- Βασιλίσσης Σοφίας

- Βασιλέως Κωνσταντίνου

Σε αρκετά σημεία, η ροή των οχημάτων γίνεται με σημαντικές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η Αττική Οδός ανακοίνωσε τις εξής χρονικές καθυστερήσεις:

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Άνω των 30 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας

Ρεύμα προς Ελευσίνα

- 15′–20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας

- 10′–15′ στην έξοδο για Πειραιά

- 10′–15′ στην έξοδο για Λαμία

Περιφερειακή Υμηττού

- Καθυστερήσεις 5′–10′ στην έξοδο προς Καρέα

Οι οδηγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις και, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Άνω των 30΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/NeKOe1FAzk — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 12, 2025

Διαβάστε ακόμα: Καραχάλιος κατά Καρυστιανού: Απίστευτες αποκαλύψεις για «γερόντισσα από τη Συρία» και «αστρολόγο από το Χάρβαρντ»