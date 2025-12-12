Ομόνοια: Βρέθηκαν σε αποθήκη 419 κλεμμένες ταυτότητες και έγγραφα – Συνελήφθη 45χρονος

Σε μία υπόθεση με ξεκάθαρα ποινικά χαρακτηριστικά, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης στη σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Ομόνοιας, έπειτα από οργανωμένη έρευνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι άτομο αποκρύπτει σε αποθήκη κλεμμένα έγγραφα, όπως ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια. Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό του κατηγορούμενου και στην επιβεβαίωση της παράνομης δραστηριότητάς του.

Τι βρέθηκε στην αποθήκη

Κατά τον έλεγχο στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

- 419 έγγραφα (ταυτότητες, άδειες οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια)

- 14 κινητά τηλέφωνα

Ο 45χρονος συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η υπόθεση προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το πώς και σε ποια έκταση διακινούνται τέτοιου είδους έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας — ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι δικαστικές Αρχές.

