Συναγερμός στο ΕΚΑΒ για 45χρονο στη Θεσσαλονίκη – Υπέστη εγκεφαλικό στο σπίτι του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας ηλικίας 45 ετών υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στην οικία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με τον ασθενή να παρουσιάζει κλινική εικόνα οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ). Οι διασώστες και ο γιατρός εφάρμοσαν εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής, σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Ο 45χρονος διασωληνώθηκε επιτόπου, σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, τέσσερις διασώστες και ένας ιατρός του ΕΚΑΒ.

«Σήμερα, 12/12/2025, στις 11:30, διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό με κλινική εικόνα ΑΕΕ, άνδρα 45 ετών στην οικία του. Εφαρμόστηκε εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής, ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ασθενή.

