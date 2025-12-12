Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική από νωρίς το πρωί – Τροχαίο «παρέλυσε» την Κηφισίας

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με αιχμή τη λεωφόρο Κηφισίας, όπου τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Χαλανδρίου προκάλεσε εκτεταμένο μποτιλιάρισμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Κηφισιά, στη συμβολή της Κηφισίας με τη Λυκούργου, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα να ακινητοποιούνται. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση επεκτάθηκε γρήγορα και σε παρακείμενους δρόμους, δημιουργώντας εικόνα «χάους» στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, έντονα προβλήματα παρατηρούνται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από την περιοχή των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο της πρωινής αιχμής.

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, παρατηρούνται καθυστερήσεις της τάξης των 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, με την κίνηση να παραμένει αυξημένη.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή, υπομονή και, όπου είναι δυνατόν, επιλογή εναλλακτικών διαδρομών. Η εικόνα της κίνησης μεταβάλλεται διαρκώς, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας στα σημεία όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Διαβάστε ακόμα: Κανένα ελαφρυντικό για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ισόβια και από το Εφετείο