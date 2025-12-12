Σισμανόγλειο – Νοσηλεύτρια κατανάλωσε κατά λάθος φάρμακο ασθενούς

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο μετά από ασυνήθιστο περιστατικό, όταν νοσηλεύτρια κατανάλωσε κατά λάθος φάρμακο που προοριζόταν για ασθενή. Το συμβάν σημειώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια απογευματινής βάρδιας, σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια, με πολυετή εμπειρία και περίπου 30 χρόνια υπηρεσίας, ήταν σε βάρδια μαζί με μία ειδικευόμενη, έχοντας υπό την ευθύνη τους 27 ασθενείς, εκ των οποίων τρεις έπασχαν από πολυανθεκτικά μικρόβια. Μέσα στην ένταση και την πίεση της στιγμής, η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε το φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή, αλλά από λάθος το κατάπιε η ίδια.

Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν επιβαρύνθηκε και δεν παρουσίασε επιπλοκές. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα υπέβαλε την παραίτησή της από το νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, με τα προσόντα και την εμπειρία που διαθέτει, βρήκε άμεσα εργασία ως σχολική νοσηλεύτρια.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζοντας το περιστατικό, επεσήμανε ότι πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξουθένωσης που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Όπως ανέφερε, οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και η συνεχής πίεση της καθημερινότητας δημιουργούν συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο λαθών και οδηγούν σε μαζικές αποχωρήσεις έμπειρων εργαζομένων από το ΕΣΥ.

Το περιστατικό στο Σισμανόγλειο επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων και της ανάγκης ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η ασφάλεια των ασθενών όσο και η υγεία των ίδιων των εργαζομένων.

