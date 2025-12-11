Στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) παραμένει το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο, με τις αρμόδιες αρχές να ακολουθούν πλήρως το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για περιστατικά επιθετικότητας ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΙΚΕΠΑΖ, Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, το ζώο έχει ήδη υποβληθεί σε πλήρη κτηνιατρικό και νευρολογικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει τραυματισμός, πόνος ή παθολογία που θα μπορούσε να εξηγήσει τη συμπεριφορά του. Όπως ανέφερε, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δημιουργεί προβληματισμό, καθώς το σκυλί παρουσιάζει ασυνήθιστη απάθεια και πλήρη συναισθηματική απόσταση, συμπεριφορά που δεν συναντάται συχνά σε αδέσποτα ή κακοποιημένα ζώα που καταλήγουν στο κέντρο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η αντίδραση του ζώου ενδέχεται να δείχνει σοβαρό ψυχικό τραύμα, πιθανώς αποτέλεσμα κακομεταχείρισης στο παρελθόν. Παράλληλα τόνισε ότι ακόμη και ζώα με άγχος ή φόβο συνήθως εξοικειώνονται με το προσωπικό μέσα σε λίγες ημέρες, κάτι που εδώ δεν έχει συμβεί.

Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ αναμένεται να αποσταλεί στον Δήμο Ζακύνθου, ο οποίος θεωρείται νομικά ο ιδιοκτήτης του ζώου και ως εκ τούτου έχει την ευθύνη για την τελική απόφαση. Σε περίπτωση που προταθεί ευθανασία, ο νόμος ορίζει ότι η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί δημόσια στο διαδίκτυο για 30 ημέρες, προτού εφαρμοστεί.

Ωστόσο, ήδη 30 πολίτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να υιοθετήσουν το πίτμπουλ, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόφαση των αρχών, καθώς η ευθανασία αποτελεί την απόλυτη έσχατη λύση και εφαρμόζεται μόνο όταν δεν υπάρχει ασφαλής εναλλακτική για το ζώο και το περιβάλλον του.

Παράλληλα, η τραγωδία έχει αναδείξει ξανά το πρόβλημα με τα παράνομα καταφύγια ζώων. Η οικογένεια του μικρού Λίο φέρεται να διατηρούσε μη αδειοδοτημένο χώρο, παρά το γεγονός ότι ο νόμος του 2021 προέβλεπε προθεσμία νομιμοποίησης, η οποία έχει λάβει πέντε συνεχόμενες παρατάσεις. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, οι συνθήκες σε τέτοιες εγκαταστάσεις –υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη κτηνιάτρου, ανεπαρκής φροντίδα και απουσία αρχείων– μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς στα ζώα.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την τύχη του πίτμπουλ, καθώς ο δήμος θα κληθεί να σταθμίσει το πόρισμα των ειδικών, το δημόσιο συμφέρον αλλά και την έντονη κοινωνική πίεση που έχει ήδη δημιουργηθεί.

