Νοσηλεύτρια κατάπιε κατά λάθος φάρμακο ασθενούς εξαιτίας της εξουθένωσης

Ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν έμπειρη νοσηλεύτρια κατέληξε να καταπιεί η ίδια το φάρμακο που προοριζόταν για ασθενή, εν μέσω έντονης πίεσης και φόρτου εργασίας.

Το περιστατικό συνέβη σε κλινική με 27 νοσηλευόμενους, ανάμεσα στους οποίους τρεις με πολυανθεκτικά μικρόβια, κατά τη διάρκεια απογευματινής βάρδιας. Εκείνη την ώρα υπηρετούσαν μόνο η έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια προϋπηρεσίας και μία ειδικευόμενη, οι οποίες –όπως περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος– «έτρεχαν και δεν έφταναν».

Πώς έγινε το λάθος

Κατά τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων, η νοσηλεύτρια, μέσα στην πίεση της στιγμής, πήρε το φάρμακο για τον ασθενή και κατά λάθος το κατανάλωσε η ίδια. Παρά την αναστάτωση, η υγεία της δεν επιβαρύνθηκε και λίγη ώρα αργότερα ήταν καλά.

Ωστόσο, το περιστατικό αποτέλεσε για την ίδια «καμπανάκι». Λίγες ημέρες μετά, υπέβαλε την παραίτησή της. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, λόγω της εμπειρίας και των προσόντων της, βρήκε αμέσως νέα θέση ως σχολική νοσηλεύτρια.

Τι λέει η ΠΟΕΔΗΝ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τόνισε ότι τέτοιου είδους λάθη δεν οφείλονται σε ανεπάρκεια του προσωπικού, αλλά στην εξουθένωση και τη συνεχή πίεση λόγω των σοβαρών ελλείψεων στα δημόσια νοσοκομεία:

«Η εξουθένωση του προσωπικού, η καθημερινή πίεση της δουλειάς και οι ελλείψεις οδηγούν σε μαζικές αποχωρήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της υποστελέχωσης και των υπερφορτωμένων βαρδιών στα νοσοκομεία, που αυξάνουν τον κίνδυνο λαθών αλλά και την ψυχική και σωματική καταπόνηση των εργαζομένων. Αν θέλεις, μπορώ να το κάνω και πιο σύντομο για δελτίο ή για social.

